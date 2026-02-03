В Кремле отказались считать московские морозы аномальными
Холодное время года становится дополнительной нагрузкой для систем ЖКХ. По всей России все службы работают в особом режиме повышенной готовности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
«Соответствующие ведомства, правительство уделяют этому первостепенное значение», – отметил представитель Кремля.
Он добавил, что в Москве не наблюдается аномальных морозов. «Мы просто с вами привыкли к аномально теплым зимам, которые у нас были в прошлом, позапрошлом году. А так, в принципе, для начала февраля обычная температура», – отметил Песков.
2 февраля Гидрометцентр объявил о продлении штормового предупреждения об аномально холодной погоде в Москве и Московской области до 6 февраля. Заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд заявил, что в столице прогнозируется аномально холодная погода: в рабочие дни температура воздуха будет на 10–13 градусов ниже нормы.