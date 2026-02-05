Минздрав утвердил минимальные баллы ЕГЭ для поступления в медвузы в 2026 году

12 ноября Совет Федерации одобрил закон об обязательной отработке для выпускников медицинских вузов и колледжей. Документ, принятый Госдумой 11 ноября, предусматривает работу в государственных и муниципальных медучреждениях под руководством наставника. Норма распространяется на выпускников программ медицинского и фармацевтического образования независимо от формы обучения. Продолжительность наставничества составит не более трех лет в зависимости от специализации. Также сообщалось, что молодые врачи сами смогут выбирать учреждения для работы с наставником. Изменения начнут действовать с 1 марта 2026 г.