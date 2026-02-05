Минздрав утвердил минимальные баллы ЕГЭ для поступления в медвузы в 2026 году
Минздрав России определил минимальные баллы ЕГЭ для приема абитуриентов в медицинские вузы в 2026 г. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.
Для поступления в Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова на программу «Сестринское дело» потребуется не менее 40 баллов по русскому языку, биологии и химии. На направления «Лечебное дело», «Педиатрия» и «Стоматология» минимальный порог установлен на уровне 55 баллов по тем же предметам. Для обучения по специальности «Фармация» необходимо набрать не менее 45 баллов по вышеуказанным предметам.
В Пироговском университете Минздрава РФ для поступления на программу «Фундаментальная и прикладная биология» абитуриентам потребуется минимум 50 баллов по русскому языку, биологии и математике. Для направления «Лечебное дело» установлен порог в 56 баллов по русскому языку, биологии и химии. На специальностях «Фармация», «Стоматология» и «Педиатрия» минимальный уровень составляет 50 баллов по русскому языку, биологии и химии.
Приказом также закреплены минимальные баллы ЕГЭ для приема в другие медицинские вузы в регионах России.
12 ноября Совет Федерации одобрил закон об обязательной отработке для выпускников медицинских вузов и колледжей. Документ, принятый Госдумой 11 ноября, предусматривает работу в государственных и муниципальных медучреждениях под руководством наставника. Норма распространяется на выпускников программ медицинского и фармацевтического образования независимо от формы обучения. Продолжительность наставничества составит не более трех лет в зависимости от специализации. Также сообщалось, что молодые врачи сами смогут выбирать учреждения для работы с наставником. Изменения начнут действовать с 1 марта 2026 г.