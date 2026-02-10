Бортников связал нападения на школы с недостаточной работой с молодежью

3 февраля девятиклассник открыл стрельбу из страйкбольного автомата в гимназии №16 в Уфе, ранив учителя и трех учеников, а также взорвал петарду. В тот же день в школе №4 города Кодинска Красноярского края 14-летняя девочка попыталась напасть с ножом на преподавателя, однако была остановлена одноклассниками, после чего ранила сверстницу.