Бортников связал нападения на школы с недостаточной работой с молодежью
Участившиеся нападения школьников на сверстников и преподавателей свидетельствуют о недостаточной эффективности профилактической работы с молодежью. Об этом заявил директор ФСБ и председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников на заседании НАК.
По его словам, региональным антитеррористическим комиссиям необходимо критически оценить выполнение ранее данных поручений и принять срочные меры для повышения качества профилактических мероприятий.
Он отметил, что текущие результаты профилактической деятельности остаются недостаточными. «Тому наглядный пример – участившиеся случаи совершения учащимися нападений на одноклассников и учителей с тяжкими последствиями», – подчеркнул глава НАК.
На заседании также обсуждалась необходимость совершенствования системы предупреждения террористических угроз с учетом текущей обстановки и изменения тактики противника. Региональным властям и федеральным ведомствам поручено принять меры по устранению факторов, способствующих преступлениям террористической направленности, в том числе в образовательных организациях.
До этого сообщалось о нескольких опасных инцидентах в школах. 4 февраля в школе №153 в Красноярске восьмиклассница бросила в кабинет горящую тряпку и нанесла удары молотком ученикам и учителю. Пострадали пять человек, трое детей получили ожоги, у двух школьниц и преподавателя диагностированы черепно-мозговые травмы средней степени тяжести.
3 февраля девятиклассник открыл стрельбу из страйкбольного автомата в гимназии №16 в Уфе, ранив учителя и трех учеников, а также взорвал петарду. В тот же день в школе №4 города Кодинска Красноярского края 14-летняя девочка попыталась напасть с ножом на преподавателя, однако была остановлена одноклассниками, после чего ранила сверстницу.