Суд оштрафовал Telegram на 10,8 млн рублей
Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 10,8 млн руб., сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы. Штраф прошел по административному делу за неудаление информации, запрещенной законодательством РФ.
Речь идет ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ). По ч. 2 этой статьи (неудаление владельцем сайта или информационного ресурса в интернете информации) назначено административное наказание в виде штрафа в размере 3,8 млн руб., а по ч. 4 (неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса информации или интернет-страницы, содержащих призывы к осуществлению экстремистской деятельности) – 7 млн руб.
10 февраля ТАСС написал, что задолженность мессенджера по неоплаченным штрафам за нарушение российского законодательства превысила 29,6 млн руб. В отношении мессенджера открыто 21 исполнительное производство. Нарушения были выявлены Роскомнадзором и мировыми судьями Москвы. По восьми исполнительным производствам принудительно взыскано более 9,1 млн руб., а остальные были прекращены.
9 и 10 февраля российские пользователи сообщили о перебоях в работе Telegram. Пользователи жаловались на долгую загрузку сообщений, фото и видео контента. Как уточнили на этом фоне в РКН, ключевые требования законодательства к платформам включают размещение серверов на территории РФ, защиту персональных данных, противодействие мошенничеству, экстремизму и терроризму. И к тем сервисам, которые не исполняют законы, будут применяться последовательные ограничения.
11 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в ограничении работы мессенджера Telegram «нет ничего хорошего», однако действующее законодательство должно исполняться.