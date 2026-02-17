Немкин призвал не пугать россиян заявлениями о блокировке Telegram
Не стоит пугать пользователей Telegram заявлениями о якобы неизбежной блокировке мессенджера и указаниями конкретных дат. Необходимо следить за развитием ситуации, заявил «РИА Новости» член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.
«Сейчас важно не пугать пользователей заявлениями о якобы неизбежной блокировке с конкретной датой, а трезво наблюдать за развитием ситуации. Первые шаги со стороны Telegram есть, но впереди – серьезная работа по выстраиванию прозрачной и устойчивой модели взаимодействия с российскими требованиями», – сказал он.
По словам депутата, подобные решения важно принимать не на основе слухов, а с учетом реальных изменений и уровня безопасности жителей страны. Немкин подчеркнул, что Россия готова работать с любыми онлайн-платформами, в том числе иностранными, но они должны соблюдать требования российского законодательства: защищать персональные данные пользователей, противодействовать мошенничеству, экстремизму и терроризму.
17 февраля Роскомнадзор не стал давать комментарии по поводу публикации в Telegram-канале Baza. Там была опубликована информация о том, что в России якобы готовится полная блокировка мессенджера с 1 апреля. Представители ведомства сообщили «Ведомостям», что им нечего добавить к ранее опубликованным заявлениям по этой теме.
16 февраля Telegram заблокировал 187 634 группы и канала, что стало одним из крупнейших показателей за последние недели. Всего с начала февраля мессенджер применил такую меру к 2,04 млн групп и каналов, из них 7 116 названы «связанными с терроризмом». С начала 2026 г. общее число заблокированных сообществ достигло почти 7,5 млн, включая 27 382 канала, отнесенных к террористической тематике.
10 февраля Роскомнадзор подчеркнул, что продолжит ограничительные меры в отношении Telegram и других мессенджеров, нарушающих российское законодательство. Еще одним ключевым требованием, которые выдвигает ведомство, стало размещение серверов в России.