Немкин призвал не пугать россиян заявлениями о блокировке Telegram

16 февраля Telegram заблокировал 187 634 группы и канала, что стало одним из крупнейших показателей за последние недели. Всего с начала февраля мессенджер применил такую меру к 2,04 млн групп и каналов, из них 7 116 названы «связанными с терроризмом». С начала 2026 г. общее число заблокированных сообществ достигло почти 7,5 млн, включая 27 382 канала, отнесенных к террористической тематике.