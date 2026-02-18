Суд продлил арест основателя «Русагро» Мошковича
Мещанский суд Москвы продлил арест основателю «Русагро» Вадиму Мошковичу и бывшему гендиректору компании Максиму Басову по делу о мошенничестве и даче взятки. Об этом сообщил «Ведомостям» адвокат Басова Дмитрий Кравченко.
9 февраля «Ведомости» писали о завершении расследования уголовного дела в отношении Мошковича и Басова. Изначально в деле фигурировали два эпизода: злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК) и особо крупное мошенничество (ст. 159 УК). Однако в окончательной редакции обвинения расширились до четырех статей: добавились легализация денежных средств (ст. 174.1 УК) и преднамеренное банкротство (ст. 196 УК).
Мошковичу и Басову вменяют ущерб и легализацию на сумму 86 млрд руб. По словам источника «Ведомостей», эта сумма включает якобы хищение 85% холдинга «Солнечные продукты» у Владислава Бурова, а также неудовлетворенные требования 18 кредиторов компании и предполагаемую легализацию средств.
Мошкович и Басов были арестованы в марте 2025 г. 31 января стало известно, что отрицают свою вину по уголовному делу, в рамках которого их обвиняют в мошенничестве, преднамеренном банкротстве и легализации похищенных денежных средств.