Общество

Район Внуково вошел в пятерку мест с самыми сильными осадками на планете

Ведомости

По данным Всемирной метеорологической организации, московский район Внуково вошел в пятерку мест на Земле, где за последние сутки наблюдались самые интенсивные осадки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее сообщении.

Метеостанция в аэропорту «Внуково» зафиксировала 25 мм осадков. Первое место занял атолл Мауке в группе островов Кука, где выпало 66 мм осадков. Среди других лидеров оказались остров Гоф в южной части Атлантического океана и Ла-Рош в Новой Каледонии.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус 19 февраля сообщал, что снегопад в Москве и области продлится всю ночь. Днем 20 февраля, по его словам, прогнозируются небольшие осадки, но нового обновления суточного рекорда не ожидается. А вот снежный максимум этой зимы может быть обновлен. Сейчас он составляет 61 см.

Из-за аномального снегопада в аэропортах Москвы «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» отменили восемь рейсов, в том числе три иностранными перевозчиками. Кроме того, по данным на 8:00 мск, семь рейсов задержаны на вылет более двух часов.

