Район Внуково вошел в пятерку мест с самыми сильными осадками на планете

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус 19 февраля сообщал, что снегопад в Москве и области продлится всю ночь. Днем 20 февраля, по его словам, прогнозируются небольшие осадки, но нового обновления суточного рекорда не ожидается. А вот снежный максимум этой зимы может быть обновлен. Сейчас он составляет 61 см.