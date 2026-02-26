Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Верховный суд оставил в силе пожизненный приговор главарю банды киллеров Гагиеву

Ведомости

Верховный суд РФ отказал в пересмотре пожизненного приговора лидеру преступного сообщества Аслану Гагиеву. Суд признал назначенное наказание законным и соразмерным совершенным преступлениям.

Как сообщили в суде, коллегия по делам военнослужащих оставила без изменений решения нижестоящих инстанций в отношении осужденного. В 2023 г. Южный окружной военный суд приговорил Гагиева к пожизненному лишению свободы.

По данным следствия и суда, Гагиев создал и возглавил преступное сообщество, действовавшее в Северной Осетии, Москве и Московской области. Организованная структура включала несколько криминальных группировок. На счету ОПС – убийства политиков, предпринимателей и сотрудников правоохранительных органов.

Гагиеву вменяли создание и руководство преступным сообществом и вооруженной группой, убийство двух и более лиц общеопасным способом в составе организованной группы, а также незаконный оборот оружия.

Гагиев был объявлен в международный розыск в феврале 2014 г., задержан в Вене в 2015 г. и впоследствии экстрадирован в Россию. Рассмотрение его дела в Южном окружном военном суде велось с 2021 г. В начале августа 2023 г. Второй западный окружной военный суд вынес приговор еще 12 участникам сообщества. Десять фигурантов получили от 12 до 20 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1,5 года, еще двое – пожизненные сроки.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте