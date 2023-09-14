Суд приговорил руководителя банды Гагиева к пожизненному заключению

Аслан Гагиев был объявлен в международный розыск в феврале 2014 г. Его задержали в Вене в 2015 г., после чего его экстрадировали в Россию. Дело Гагиева рассматривалось в Южном окружном военном суде с 2021 г. В начале августа Второй западный окружной военный суд вынес приговор еще 12 участникам преступного сообщества. В частности, десять человек получили от 12 до 20 лет колонии строго режима и ограничение свободы на 1,5 года. Еще двоих приговорили к пожизненному лишению свободы.