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Суд приговорил руководителя банды Гагиева к пожизненному заключению

Ведомости

Южный окружной военный суд назначил пожизненное лишение свободы руководителю преступного сообщества Аслану Гагиеву, известному по прозвищу «Джако», сообщает Следственный комитет России.

«Приговором суда Гагиеву назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы», – говорится в сообщении. 

Он признан виновным в преступлениях по четырем статьям: ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), ч. 1 ст. 209 УК РФ (создание трех устойчивых вооруженных групп-банд), ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, сопряженное с бандитизмом) и ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов).

Как установили следствие и суд, в 2004 г. Гагиев создал преступное сообщество на территории Москвы, Подмосковья и Северной Осетии. Кроме того, в республике он организовал три вооруженные банды, которые возглавили Бахром Секинаев, Олег Дзарахохов и Денис Кокоев. Ранее Секинаев и Дзарахохов были осуждены, а Кокоев объявлен в международный розыск.

В 2012-2013 гг. по указанию Гагиева банды совершили ряд убийств, включая убийство Олега Озиева, который на тот момент занимал должность заместителя прокурора Промышленного района Владикавказа. За период с 2004 по 2014 гг. члены ОПГ совершили многочисленные убийства, покушения на убийство и посягательства на жизни сотрудников правоохранительных органов, в результате чего погибли 60 человек, уточнили в СКР. Генпрокуратура ранее сообщала, что за эти 10 лет ОПГ совершила 37 убийств.

Аслан Гагиев был объявлен в международный розыск в феврале 2014 г. Его задержали в Вене в 2015 г., после чего его экстрадировали в Россию. Дело Гагиева рассматривалось в Южном окружном военном суде с 2021 г. В начале августа Второй западный окружной военный суд вынес приговор еще 12 участникам преступного сообщества. В частности, десять человек получили от 12 до 20 лет колонии строго режима и ограничение свободы на 1,5 года. Еще двоих приговорили к пожизненному лишению свободы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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