Дрон атаковал мост короля Фахда между Саудовской Аравией и Бахрейном

28 февраля Израиль и США атаковали Иран. Трамп называл целью операции не допустить получения Тегераном ядерного оружия. В ответ Исламская Республика запустила ракеты и беспилотники по Израилю, а затем по странам Персидского залива, где размещены американские военные базы. В их числе Бахрейн, а также ОАЭ, Катар, Кувейт и Саудовская Аравия.