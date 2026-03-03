Газета
Дрон атаковал мост короля Фахда между Саудовской Аравией и Бахрейном

Ведомости

Беспилотник атаковал мост короля Фахда между Саудовской Аравией и Бахрейном. Об этом сообщает информационное агентство Mehr.

Путепровод, известный как «Мост дружбы Бахрейн – Саудовская Аравия», построен через Персидский залив. Его длина составляет 25 км. По данным агентства, американские войска использовали этот мост для побега из Бахрейна в Саудовскую Аравию, что «в конечном итоге стало предупреждением».

28 февраля Израиль и США атаковали Иран. Трамп называл целью операции не допустить получения Тегераном ядерного оружия. В ответ Исламская Республика запустила ракеты и беспилотники по Израилю, а затем по странам Персидского залива, где размещены американские военные базы. В их числе Бахрейн, а также ОАЭ, Катар, Кувейт и Саудовская Аравия.

