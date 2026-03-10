ФАС назвала условие запрета рекламы в Telegram и на YouТube

Если Роскомнадзор примет меры по ограничению доступа к YouТube, VPN-сервисам, мессенджерам Telegram и Whatsapp (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ), то реклама на этих ресурсах будет запрещена, сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Ответственность за такое нарушение будут нести как рекламодатель, так и рекламораспространитель.