ФАС назвала условие запрета рекламы в Telegram и на YouТube

ФАС назвала условие запрета рекламы в Telegram и на YouТubeВедомство усматривает в размещении рекламы на этих ресурсах признаки нарушения закона
Если Роскомнадзор примет меры по ограничению доступа к YouТube, VPN-сервисам, мессенджерам Telegram и Whatsapp (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ), то реклама на этих ресурсах будет запрещена, сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Ответственность за такое нарушение будут нести как рекламодатель, так и рекламораспространитель.
ФАС ссылается на ч. 10.7 ст. 5 Федерального закона «О рекламе». Она запрещает размещать рекламу на ресурсах организаций, деятельность которых признана нежелательной в России, либо ликвидированных судом за экстремизм или терроризм. Также она запрещает рекламу на ресурсах, доступ к которым ограничен.
6 марта президент Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР) Борис Омельницкий заявил, что компании, входящие в ассоциацию, пока не понимают, с какого момента, согласно позиции регуляторов, размещение рекламы в Telegram станет нарушением. Информация о планируемой блокировке Telegram в «первых числах апреля» 2026 г., опубликованная в СМИ, не подтверждается официальными источниками.
Директор юридического департамента «Европейской медиагруппы» Дмитрий Григорьев сообщал, что если реклама в Telegram и YouТube действительно запрещена, за ее размещение, вероятно, будут применяться штрафы, предусмотренные ч. 1 ст.14.3 КоАП: для граждан – до 2500 руб., для должностных лиц – до 20 000 руб., а для юридических лиц – до 500 000 руб.
5 марта ФАС сообщила «Ведомостям», что размещение рекламы в Telegram и на YouТube нарушает закон о рекламе. Сейчас они официально не заблокированы. Роскомнадзор применяет меры по замедлению. Рекламодатели отреагировали на заявление ведомства по-разному. Некоторые из них сообщили «Ведомостям», что приняли решение приостановить кампании.
По разным оценкам, Telegram мог занимать до 50% сегмента инфлюенс-маркетинга в 2025 г., а вместе с YouТube на эти площадки приходится до 70%. В 2025 г. этот сегмент оценивался в 50–60 млрд руб.