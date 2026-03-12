Суд приговорил экс-замгубернатора Брянской области к 10 годам колонии
Бывшего заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко приговорили к 10 годам лишения свободы за взятку. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) РФ.
Петроченко признали виновным в получении взятки в общей сумме 21 млн руб. Ему также назначили штраф в размере 20,7 млн руб.
Экс-чиновника признали виновным в получении взятки за общее покровительство при заключении государственных контрактов на поставку комплексов автоматической фиксации административных правонарушений.
Уголовное дело против Петроченко возбудили в сентябре 2024 г. Тогда он был уволен со своего поста и помещен под стражу. УФСБ России по региону начало проверку против чиновника по запросу главы региона Александра Богомаза. В ноябре 2024 г. Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство об аресте имущества Петроченко. Летом 2025 г. столичный суд арестовал имущество сына Петроченко.
Суд также рассматривает дело против бывшего вице-губернатора Брянской области Сергея Тимошенко. В январе этого года ему вменили взятки на 7,2 млн руб.