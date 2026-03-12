Минтруд сообщил о назначении пособия еще 74 000 многодетных семей

По данным министерства, измененные правила помогут получить поддержку государства еще около 74 000 многодетных семей. В них воспитывается примерно 230 000 несовершеннолетних россиян. Закон, уже внесенный в федеральное законодательство, дает возможность семьям еще на год сохранить меру поддержки при увеличении дохода (если он не превышает уровень прожиточного минимума более чем на 10%). Теперь Минтруд должен обновить правила и внести их в соответствующее постановление.