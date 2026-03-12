Минтруд сообщил о назначении пособия еще 74 000 многодетных семей
Минтруд России опубликовал обновленные правила, по которым в стране будут назначаться единые пособия многодетным семьям. Речь идет о ситуациях, когда уровень дохода граждан повышается, но выплаты сохраняются, сообщило ведомство.
«Минтруд представил на общественное обсуждение обновленные правила назначения единого пособия, скорректированные с учетом принятия закона о сохранении выплат для многодетных семей при небольшом превышении уровня дохода над установленным критерием нуждаемости», – говорится в публикации.
По данным министерства, измененные правила помогут получить поддержку государства еще около 74 000 многодетных семей. В них воспитывается примерно 230 000 несовершеннолетних россиян. Закон, уже внесенный в федеральное законодательство, дает возможность семьям еще на год сохранить меру поддержки при увеличении дохода (если он не превышает уровень прожиточного минимума более чем на 10%). Теперь Минтруд должен обновить правила и внести их в соответствующее постановление.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о сохранении выплат 20 февраля. Документ вступит в силу через 90 дней со дня официального опубликования. При этом решения об отказе в назначении пособия, принятые с 1 января 2026 г. из-за превышения дохода, будут пересмотрены в беззаявительном порядке.
В декабре 2025 г. Путин на прямой линии выслушал обращение жительницы Тюмени, которая рассказала, что при росте доходов семьи социальная поддержка со стороны государства сокращается или полностью отменяется. Российский лидер посчитал такие решения ошибкой. Тогда он подчеркнул, что практика дестимулирует и фактически наказывает семьи за стремление улучшить свое материальное положение.