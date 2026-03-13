Газета
Главная / Общество /

Умер актер из «Приключений Электроника» Василий Скромный

Ведомости

Артист Василий Скромный, известный по роли Макара Гусева в фильме Константина Бромберга «Приключения Электроника», скончался в возрасте 61 года. Об этом сообщает одесское издание «Думская»

Уточняется, что Скромный умер после тяжелой болезни.

Кроме «Приключений Электроника» Скромный снялся еще в шести фильмах, включая «Школу», «Третье измерение» и «Комбат». Он закончил студию киноактера при Одесской киностудии, но после принял решение связать жизнь с мореплаванием и служил боцманом на судах дальнего плавания.

