Умер актер из «Приключений Электроника» Василий Скромный
Артист Василий Скромный, известный по роли Макара Гусева в фильме Константина Бромберга «Приключения Электроника», скончался в возрасте 61 года. Об этом сообщает одесское издание «Думская»
Уточняется, что Скромный умер после тяжелой болезни.
Кроме «Приключений Электроника» Скромный снялся еще в шести фильмах, включая «Школу», «Третье измерение» и «Комбат». Он закончил студию киноактера при Одесской киностудии, но после принял решение связать жизнь с мореплаванием и служил боцманом на судах дальнего плавания.