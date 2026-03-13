Главная / Общество /

В Подмосковье подросток поджег две заправки

Ведомости

Подросток поджег две автомобильные заправочные станции (АЗС) в Московской области. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. Ее цитирует Telegram-канал региональной полиции.

«Полицейские выяснили, что противоправное деяние совершил 15-летний подросток, уроженец города Москвы, который скрылся с места происшествия. В кратчайшие сроки личность правонарушителя была установлена», – сказала Петрова.

По данным управления МВД, заправки, где произошли поджоги, находятся на улице Школьной в поселке Пионерский и на улице Кооперативной в селе Онуфриево. На каждом из объектов выгорело по одной бензоколонке, пострадавших в результате возгорания нет.

7 марта в Санкт-Петербурге также задержали 14-летнего подростка, совершившего поджог на заправочной станции. Молодой человек облил горючей жидкостью одну из колонок и поджег ее, после чего пламя быстро распространилось по всей АЗС. После этого преступник попытался скрыться с места преступления, но его заметил случайный прохожий, который последовал за ним.

