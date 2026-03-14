Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Краснодара
В аэропорту Краснодара введены дополнительные временные ограничения на выпуск и прием воздушных средств, сообщили в Telegram-канале Росавиации в 23:49 мск.
По данным ведомства, такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
При этом в авиагавани действует NOTAM, согласно которому в Краснодаре принимаются регулярные рейсы с 09:00 до 19:00.
13 марта глава Минтранса Андрей Никитин говорил, что решение об открытии аэропортов на юге России будет принято сразу после того, как Министерство обороны даст соответствующее разрешение. По словам министра, работа по сохранению готовности аэропортов ведется совместно с правительством.