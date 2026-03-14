На Калужском шоссе микроавтобус столкнулся с автобусом с детьми

На Калужском шоссе в Москве при столкновении микроавтобуса, экскурсионного автобуса с детьми и нескольких легковых автомобилей пострадали семь человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Среди раненых – двое несовершеннолетних. Двоих пострадавших пришлось деблокировать из поврежденных машин.