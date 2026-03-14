Общество

На Калужском шоссе микроавтобус столкнулся с автобусом с детьми

На Калужском шоссе в Москве при столкновении микроавтобуса, экскурсионного автобуса с детьми и нескольких легковых автомобилей пострадали семь человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Среди раненых – двое несовершеннолетних. Двоих пострадавших пришлось деблокировать из поврежденных машин.

По предварительным данным столичного ГУ МВД, водителю микроавтобуса Volkswagen стало плохо за рулем, после чего он врезался в припаркованный автобус. Затем в иномарку въехали другие транспортные средства.

В оперативных службах уточнили, что в микроавтобусе находились граждане Киргизии, следовавшие на работу в область. В автобусе находились дети, ехавшие на экскурсию. На месте происшествия перекрыто четыре полосы движения из пяти, работают экстренные службы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

