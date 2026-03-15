Британский актер умер в тюрьме через два месяца после приговора за педофилию
Британский актер Джон Олфорд, известный по ролям в сериалах «В огне Лондона» и «Грейндж Хилл», скончался в тюрьме в возрасте 54 лет, пишет The Guardian. Смерть наступила спустя два месяца после того, как он был приговорен к 8,5 года лишения свободы за сексуальное насилие над двумя несовершеннолетними девушками.
Как сообщила Тюремная служба Великобритании, Олфорд, чье настоящее имя Джон Шеннон, умер в учреждении в Норфолке 13 марта. В январе суд признал его виновным в преступлениях, совершенных в 2022 г. во время вечеринки в доме друга в Хартфордшире.
Жертвами актера стали две девушки-подростки. Он был осужден по четырем эпизодам сексуальной активности с 14-летней девочкой, а также по обвинениям в сексуальном насилии в отношении 15-летней потерпевшей. В ходе судебного процесса присяжные установили, что Олфорд надругался над девушками, когда те находились в состоянии алкогольного опьянения после посещения паба.
Представитель Тюремной службы подтвердил факт смерти заключенного, отметив, что в соответствии с установленными правилами будет проведено расследование.