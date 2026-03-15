Российская лыжница Багиян завоевала золото на Паралимпиаде
Российская лыжница Анастасия Багиян завоевала золото в гонке с раздельным стартом на 20 км свободным стилем на Паралимпийских играх. Это следует из статистики соревнования.
Спортсменка выступает в классе NS1 (спортсмены с нарушением зрения). Она преодолела дистанцию за 43 минуты 59,1 секунды с ведущим спортсменом Сергеем Синякиным.
Серебро завоевала чешская спортсменка Симона Бубенчикова, бронзу – китаянка Ван Юэ.
Таким образом, Багиян принесла сборной России седьмую золотую медаль на Паралимпиаде в Италии.
15 марта золото завоевал российский лыжник Иван Голубков в гонке с раздельным стартом на 20 км сидя на Паралимпийских играх в Италии. Спортсмен преодолел дистанцию за 51 мин. 55,0 сек. Эта золотая медаль стала для 30-летнего спортсмена второй на нынешних Играх – ранее он победил в гонке на 10 км сидя.
Паралимпийская сборная РФ участвует в Играх под своим национальным флагом впервые с 2014 г.