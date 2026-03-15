Российская лыжница Багиян завоевала золото на Паралимпиаде

15 марта золото завоевал российский лыжник Иван Голубков в гонке с раздельным стартом на 20 км сидя на Паралимпийских играх в Италии. Спортсмен преодолел дистанцию за 51 мин. 55,0 сек. Эта золотая медаль стала для 30-летнего спортсмена второй на нынешних Играх – ранее он победил в гонке на 10 км сидя.