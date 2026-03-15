Главная / Общество /

Российская лыжница Багиян завоевала золото на Паралимпиаде

Российская лыжница Анастасия Багиян завоевала золото в гонке с раздельным стартом на 20 км свободным стилем на Паралимпийских играх. Это следует из статистики соревнования.

Спортсменка выступает в классе NS1 (спортсмены с нарушением зрения). Она преодолела дистанцию за 43 минуты 59,1 секунды с ведущим спортсменом Сергеем Синякиным. 

Серебро завоевала чешская спортсменка Симона Бубенчикова, бронзу – китаянка Ван Юэ.

Российская лыжница Багиян выиграла золото на Паралимпиаде в гонке на 10 км

Таким образом, Багиян принесла сборной России седьмую золотую медаль на Паралимпиаде в Италии.

15 марта золото завоевал российский лыжник Иван Голубков в гонке с раздельным стартом на 20 км сидя на Паралимпийских играх в Италии. Спортсмен преодолел дистанцию за 51 мин. 55,0 сек. Эта золотая медаль стала для 30-летнего спортсмена второй на нынешних Играх – ранее он победил в гонке на 10 км сидя.

Паралимпийская сборная РФ участвует в Играх под своим национальным флагом впервые с 2014 г.

