Российский лыжник Иван Голубков завоевал второе золото на Паралимпиаде в Италии

Эта золотая медаль стала для 30-летнего спортсмена второй на нынешних Играх – ранее он победил в гонке на 10 км сидя. В активе сборной России теперь шесть золотых наград, одно серебро и три бронзы. В медальном зачете российская команда занимает пятое место.