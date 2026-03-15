Российский лыжник Иван Голубков завоевал второе золото на Паралимпиаде в Италии
Российский лыжник Иван Голубков выиграл золото в гонке с раздельным стартом на 20 км сидя на Паралимпийских играх в Италии, пишет ТАСС.
Спортсмен преодолел дистанцию за 51 мин. 55,0 сек. Голубков выступает в классе LW11,5, объединяющем атлетов со значительными нарушениями функций ног.
Эта золотая медаль стала для 30-летнего спортсмена второй на нынешних Играх – ранее он победил в гонке на 10 км сидя. В активе сборной России теперь шесть золотых наград, одно серебро и три бронзы. В медальном зачете российская команда занимает пятое место.
Голубкову 30 лет. Он – шестикратный чемпион мира и девятикратный обладатель Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону среди людей с инвалидностью.
В Италии паралимпийская сборная РФ впервые с 2014 г. выступает на Играх под своим национальным флагом.