Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Общество /

Горнолыжница Ворончихина выиграла еще одно золото на Паралимпиаде

Ведомости

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала второе золото Паралимпиады в Италии, победив в слаломе, пишет ТАСС.

23-летняя спортсменка опередила китаянку Чжу Вэньцзин (серебро) и канадку Микаэлу Госселин (бронза).

Ранее Ворончихина выиграла супергигант, а также взяла серебро в гигантском слаломе и бронзу в скоростном спуске.

Игры проходят в Италии с 6 по 15 марта. В них участвуют шесть представителей России. 7 марта в Вероне состоялась церемония открытия, на которой российская делегация пронесла триколор – впервые после Игр в Сочи в 2014 г.

