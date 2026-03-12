Горнолыжница Ворончихина выиграла еще одно золото на Паралимпиаде
Российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала второе золото Паралимпиады в Италии, победив в слаломе, пишет ТАСС.
23-летняя спортсменка опередила китаянку Чжу Вэньцзин (серебро) и канадку Микаэлу Госселин (бронза).
Игры проходят в Италии с 6 по 15 марта. В них участвуют шесть представителей России. 7 марта в Вероне состоялась церемония открытия, на которой российская делегация пронесла триколор – впервые после Игр в Сочи в 2014 г.