Общество /

Мошенники заставили московскую студентку напасть на пенсионерку-«иноагентку»

Студентка московского колледжа под влиянием телефонных мошенников попыталась напасть на пенсионерку, распылила в ее сторону перцовый баллончик и замахнулась молотком. 20-летнюю девушку убедили, что она внештатный сотрудник правоохранительных органов и должна изобличать иностранных агентов, сообщил Следственный комитет России.

По данным ведомства, кураторы 14 марта дали девушке задание ликвидировать якобы иноагента. Она позвонила в дверь квартиры на улице Академика Анохина. Когда пенсионерка открыла, студентка попыталась напасть на нее, но в квартире находились родственники потерпевшей, которые прибежали на крики, обезвредили нападавшую и не ей дали скрыться.

В отношении москвички возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

15 марта СК России предъявил обвинение фигуранту дела об убийстве в квартире жилого дома на Строгинском бульваре в Москве. Мужчина больше месяца находился под влиянием мошенников, которые убедили его, что он участвует в секретной операции правоохранительных органов. Выполняя указания, 13 марта он вооружился болгаркой, ломом и кувалдой и проник в квартиру, где находилась 16-летняя дочь хозяйки. Девочка также была введена в заблуждение аферистами и впустила «спецагента». Преступник убил женщину и украл из дома драгоценности.

