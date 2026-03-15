Мошенники заставили московскую студентку напасть на пенсионерку-«иноагентку»

15 марта СК России предъявил обвинение фигуранту дела об убийстве в квартире жилого дома на Строгинском бульваре в Москве. Мужчина больше месяца находился под влиянием мошенников, которые убедили его, что он участвует в секретной операции правоохранительных органов. Выполняя указания, 13 марта он вооружился болгаркой, ломом и кувалдой и проник в квартиру, где находилась 16-летняя дочь хозяйки. Девочка также была введена в заблуждение аферистами и впустила «спецагента». Преступник убил женщину и украл из дома драгоценности.