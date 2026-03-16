Общество

Собянин: 147 беспилотников сбили на подлете к Москве за выходные дни

Ведомости

В течение прошедших выходных дней на подлете к Москве были нейтрализованы 147 украинских беспилотников. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Глава города информировал о сбитых БПЛА по мере работы системы ПВО. Об уничтожении двух последних воздушных целей он сообщил в своем канале в Max в 06:18 мск 16 марта. На месте падения фрагментов работают специалисты экстренных служб, уточнил Собянин.

На момент публикации материала аэропорты «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропортов, сообщила Росавиация.

