Правительство поддержало идею выдворения иностранцев за дискредитацию ВС РФ
Правительство РФ поддерживает законопроект о расширении перечня административных правонарушений, за которые иностранцы могут быть выдворены из России. Об этом «Ведомостям» сообщил источник, близкий к комиссии по законопроектной деятельности.
Документ предполагает возможность депортации иностранцев еще по 20 статьям Кодекса об административных правонарушениях. Речь идет, в частности, о дискредитации Вооруженных сил РФ, распространении экстремистских материалов и пропаганде нацистской символики.
«Правительство поддерживает законопроект МВД», – сообщил источник. По его словам, проект планируется рассмотреть 16 марта.
Среди статей, по которым может применяться административное выдворение, – ст. 20.3 о пропаганде либо демонстрации нацистской или экстремистской символики, ст. 20.5.1 о нарушении режима военного положения, ст. 20.13 о стрельбе из оружия в неположенном месте, ст. 13.15 о злоупотреблении свободой массовой информации КоАП РФ.
Кроме того, выдворение предлагается применять за распространение контента с публичными призывами к осуществлению террористических актов или оправданием терроризма (ст. 13.37 КоАП), за дискредитацию Вооруженных сил России (ст. 20.3.3 КоАП), за призывы к введению или продлению санкций против РФ (ст. 20.3.4 КоАП), а также за участие в незаконных митингах (ст. 5.38 КоАП).
Мера может также применяться за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП), неповиновение законному требованию сотрудников полиции или Росгвардии (ст. 19.3 КоАП), нарушение порядка проведения митингов, шествий и пикетов (ст. 20.2 КоАП), а также за организацию массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка или причинение вреда здоровью и имуществу (ст. 20.2.2 КоАП).
Законопроект также предполагает отмену нормы, позволяющей учитывать личность нарушителя и обстоятельства правонарушения при решении вопроса о выдворении. Такое правило предлагается отменить для нарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и их употреблением без назначения врача.
11 марта сообщалось, что Госдума приняла закон, запрещающий выдворять из России иностранцев, проходивших службу в составе Вооруженных сил РФ. В случае административного правонарушения им может быть назначен штраф или обязательные работы сроком от 100 до 200 часов.