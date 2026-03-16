Главная / Общество /

Росавиация: московские аэропорты принимают и отправляют рейсы по согласованию

Ведомости

Московские аэропорты «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский» ввели прием и отправку рейсов «по согласованию с соответствующими органами». Об этом сообщает Telegram-канал Росавиации.

Отмечается, что такое решение было принято в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе воздушных гаваней. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, после введения ограничений возможны корректировки в расписании части рейсов.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что с начала суток 16 марта силы противовоздушной обороны уничтожили 55 украинских беспилотников, летевших на Москву.

Новости СМИ2
