Госдума одобрила в первом чтении ужесточение правил для взрослых детей мигрантов

Госдума одобрила в первом чтении ужесточение правил для взрослых детей мигрантовАльтернативой может стать оформление патента
Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий детей трудовых мигрантов по достижении совершеннолетия покинуть Россию в течение 30 дней (если у них нет других законных оснований для проживания) или оформить патент. Соответствующий документ опубликован на сайте думской электронной базы.
Документ предполагает запрет на выдачу или продление трудового патента мигрантам, доход которых ниже прожиточного минимума. Согласно пояснительной записке, для сравнения доходов может быть применен региональный коэффициент, установленный законодательством субъекта РФ.
Проект предусматривает автоматическую передачу сведений о доходах иностранцев, полученных за три, шесть, девять и 12 месяцев календарного года, из налоговых органов в МВД России.
11 марта проект был одобрен думским комитетом по делам Содружества независимых государств (СНГ), евразийской интеграции и связям с соотечественниками.