Госдума одобрила в первом чтении ужесточение правил для взрослых детей мигрантов

Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий детей трудовых мигрантов по достижении совершеннолетия покинуть Россию в течение 30 дней (если у них нет других законных оснований для проживания) или оформить патент. Соответствующий документ опубликован на сайте думской электронной базы.