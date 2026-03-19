Губернатор Травников объяснил меры по изъятию скота в Новосибирской области

18 марта первые 13 собственников изъятого скота уже получили компенсации. Всего поступил 21 иск о возмещении ущерба, суммы выплат по документам достигают 1 млн руб. на одного заявителя. Помимо разовой компенсации за животное (более 70 000 руб. за взрослую корову), власти назначили ежемесячную соцпомощь в течение девяти месяцев в размере регионального прожиточного минимума. Выплаты получат владелец и члены его семьи. На семью из четырех человек общая сумма поддержки составит 668 160 руб. На 17 марта принято 19 заявлений на такие выплаты. Всего власти направят 110 млн руб. управлению ветеринарии Новосибирской области и 80 млн руб. – министерству труда и социального развития региона на компенсационные и социальные выплаты владельцам изъятых животных.