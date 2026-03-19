Губернатор Травников объяснил меры по изъятию скота в Новосибирской области
Власти Новосибирской области проводят строгие ветеринарные мероприятия, чтобы предотвратить распространение опасных заболеваний животных. Об этом заявил губернатор Андрей Травников на сессии заксобрания, отвечая на претензии депутатов.
«На территории Новосибирской области проводятся строгие, но абсолютно необходимые ветеринарные меры для предотвращения распространения заболевания и нанесения большого ущерба отрасли животноводства нашего региона», – сказал Травников (цитата по «РИА Новости»).
Представитель партии «Родина» депутат Виктор Илюхин при этом заявил о нарушении прав жителей при изъятии скота, в результате которых те не могут получить компенсацию. Депутаты приняли решение создать рабочую группу и доработать законодательство.
18 марта первые 13 собственников изъятого скота уже получили компенсации. Всего поступил 21 иск о возмещении ущерба, суммы выплат по документам достигают 1 млн руб. на одного заявителя. Помимо разовой компенсации за животное (более 70 000 руб. за взрослую корову), власти назначили ежемесячную соцпомощь в течение девяти месяцев в размере регионального прожиточного минимума. Выплаты получат владелец и члены его семьи. На семью из четырех человек общая сумма поддержки составит 668 160 руб. На 17 марта принято 19 заявлений на такие выплаты. Всего власти направят 110 млн руб. управлению ветеринарии Новосибирской области и 80 млн руб. – министерству труда и социального развития региона на компенсационные и социальные выплаты владельцам изъятых животных.
16 марта в Новосибирской области ввели режим ЧС из-за вспышек бешенства и пастереллеза у животных. Последние очаги зафиксировали в начале марта, сообщал министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов. По данным властей, изъятию подлежат животные, контактировавшие с заболевшими, чтобы не допустить эпизоотии.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверял, что Минсельхоз полностью координирует ситуацию с массовым забоем скота из-за инфекций в Новосибирской области.