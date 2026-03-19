В 53 селах Новосибирской области объявлен карантин по бешенству

16 марта в Новосибирской области был объявлен режим ЧС из-за вспышек бешенства и пастереллеза у животных. По словам министра сельского хозяйства региона Андрея Шинделова, последние очаги были зафиксированы в начале марта. По данным властей, животные, контактировавшие с заболевшими, подлежат изъятию, чтобы не допустить эпизоотии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Минсельхоз полностью координирует ситуацию с массовым забоем скота из-за распространения инфекций в Новосибирской области.