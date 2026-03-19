В России втрое выросло число причастных к терроризму иностранцев
Число иностранных граждан и лиц без гражданства, вовлеченных в террористическую деятельность в России, увеличилось втрое, заявил генпрокурор РФ Александр Гуцан на коллегии ведомства с участием президента Владимира Путина.
«В три раза увеличилось число иностранных граждан и лиц без гражданства, причастных к таким преступлениям, в том числе нелегальных мигрантов», – сказал он.
По его словам, ответом на эти вызовы должна стать реорганизация системы государственного управления в сфере миграции. При этом эффективность работы новых подразделений МВД пока не в полной мере соответствует поставленным задачам.
В 2025 г. прокуроры пресекли более 30 000 нарушений, связанных с контролем за пребыванием мигрантов, ведением реестра контролируемых лиц и их выдворением. Генпрокурор поручил организовать непрерывный надзор в данной сфере.
3 марта председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что количество преступлений, совершенных иностранцами и лицами без гражданства в 2025 г., достигло 41 103, что почти на 7% превышает показатель 2024 г. (38 578).