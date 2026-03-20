Минпросвещения попросило включить образовательные ресурсы в «белый список»
Минпросвещения направило в Минцифры предложение с перечнем образовательных сайтов и сервисов для включения в «белый список». Это необходимо, чтобы сохранить непрерывность учебного процесса в периоды замедления или отсутствия доступа к интернету, сообщили в министерстве.
«В случаях замедления доступа к сети интернет одна из важнейших задач – обеспечить бесперебойное подключение учащихся, педагогов, родителей и других категорий граждан к необходимым образовательным платформам. Для этого сформирован перечень ресурсов, доступ к которым гарантированно сохраняется. Мы предлагаем включить в него сервисы Минпросвещения России», – приводятся слова главы Минпросвещения Сергея Кравцова в Мах.
Ведомство предлагает добавить официальный сайт министерства, цифровых помощников ученика, педагога и родителя, портал допобразования «Цифровая образовательная среда ДПО», конструкторы рабочих программ и учебных планов, а также порталы «Земский учитель», «Усыновление в РФ», «Растимдетей.рф» и «Десятилетие детства».
Как выяснили «Ведомости», депутаты Госдумы от КПРФ попросили ФАС и Минцифры разъяснить критерии формирования таких списков и оценить риски монополизации рынка. По их мнению, в условиях отключения мобильного интернета ресурсы из «белого списка» получают экономическое преимущество, так как остаются доступными, монополизируя рынок, а другие платформы оказываются отрезаны от пользователей. Парламентарии требуют разъяснить критерии попадания в перечень и проверить законность самой системы.
Минцифры ввело «белые списки» 5 сентября 2025 г. – это перечень социально значимых ресурсов, доступных при ограничении мобильного интернета. Сейчас в нем более 120 сервисов, включая госсайты, маркетплейсы, банки, соцсети и СМИ .
Список формируется по предложениям федеральных и региональных властей и согласовывается с органами безопасности. Операторы связи не могут самостоятельно добавлять или убирать ресурсы. Перечень регулярно расширяется: в феврале 2026 г. в него включили ВТБ, ПСБ, «Бургер Кинг», «Детский мир» и новые СМИ.