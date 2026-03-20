Минпросвещения попросило включить образовательные ресурсы в «белый список»

Как выяснили «Ведомости», депутаты Госдумы от КПРФ попросили ФАС и Минцифры разъяснить критерии формирования таких списков и оценить риски монополизации рынка. По их мнению, в условиях отключения мобильного интернета ресурсы из «белого списка» получают экономическое преимущество, так как остаются доступными, монополизируя рынок, а другие платформы оказываются отрезаны от пользователей. Парламентарии требуют разъяснить критерии попадания в перечень и проверить законность самой системы.