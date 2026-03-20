Власти Новосибирской области почти закончили изымать скот

С 16 марта из-за вспышек бешенства и пастереллеза у скота в Новосибирской области был введен режим ЧС. Животные, контактировавшие с зараженными, подлежат изъятию для предотвращения распространения инфекции. 19 марта Минсельхоз России сообщил о разработке дополнительных мерх поддержки для новосибирских скотоводов, пострадавших из-за вспышки пастереллеза и бешенства животных.