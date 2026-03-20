Общество

Власти Новосибирской области почти закончили изымать скот

Изъятие скота в связи с болезнями животных из-за пастереллеза проводится в последнем из пострадавших хозяйств Новосибирской области – «Водолей» в селе Козиха. Об этом сообщил руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов, передает ТАСС.

Губернатор Андрей Травников заявил, что новых случаев заболевания животных пастереллезом в Новосибирской области не выявляется уже 15-й день.

По его словам, такой результат обусловлен эффективностью строгих мер, принимаемых властями региона. Все решения абсолютно соответствуют требованиям нормативных документов России и правительства Новосибирской области, а также ветеринарным правилам, подчеркнул Травников.

Глава региона также напомнил о компенсациях за изъятый у жителей области скот и соцподдержке в связи с утратой семейного дохода.

«Также будет оказана поддержка на приобретение молодняка для восстановления подсобных хозяйств», – добавил он.

С 16 марта из-за вспышек бешенства и пастереллеза у скота в Новосибирской области был введен режим ЧС. Животные, контактировавшие с зараженными, подлежат изъятию для предотвращения распространения инфекции. 19 марта Минсельхоз России сообщил о разработке дополнительных мерх поддержки для новосибирских скотоводов, пострадавших из-за вспышки пастереллеза и бешенства животных.

