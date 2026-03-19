В Новосибирской области пересмотрят правила содержания домашнего скота
Очаги бешенства и пастереллеза у животных в Новосибирской области были выявлены не только в личных подсобных хозяйствах, но и в крупных хозяйствах. На региональном уровне будет пересмотрены нормы, связанные с содержанием домашнего скота, сообщил губернатор региона Андрей Травников.
«Проблема не только в личных подсобных хозяйствах, я напоминаю, что первые очаги возникли в крупных хозяйствах. Сегодня заболевание зафиксировано в нескольких хозяйствах, там также выполняются строгие, но необходимые мероприятия, это подтверждено, в том числе, специалистами Россельхознадзора, которые работают в регионе», – подчеркнул глава области (цитата по «Интерфакс»).
По словам Травникова, в ряде сел Новосибирской области были выявлены «достаточно серьезные бизнесы», где выращивалось более 150 различных животных. При этом они назывались ЛПХ. Губернатор подчеркнул, что будут рассмотрены варианты корректировки регионального законодательства, чтобы упорядочить такую деятельность.
19 марта стало известно, что с начала 2026 г. в Новосибирской области зарегистрировано 53 неблагополучных пункта по бешенству, все пункты находятся в режиме карантина. При этом основным носителем заболевания являются лисы, существенно выросло число случаев среди домашних животных.
16 марта в регионе объявили режим ЧС из-за вспышек бешенства и пастереллеза у скота. Министр сельского хозяйства области Андрей Шинделов отмечал, что последние очаги были зафиксированы в начале марта. По данным властей, животные, контактировавшие с заболевшими, подлежат изъятию, чтобы не допустить эпизоотии.
Травников отмечал, что на территории Новосибирской области проводятся «строгие, но абсолютно необходимые» ветеринарные меры для предотвращения распространения заболевания.