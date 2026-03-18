Минсельхоз рассказал о мерах поддержки для новосибирских скотоводов

Режим ЧС в Новосибирской области введен с 16 марта из-за вспышек бешенства и пастереллеза у скота. Животные, контактировавшие с заболевшими, подлежат изъятию для предотвращения распространения инфекции. 19 марта власти региона предупредили о распространении фейковых видеороликов о массовой ликвидации животных в социальных сетях.