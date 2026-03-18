Главная / Общество /

Минсельхоз рассказал о мерах поддержки для новосибирских скотоводов

Ведомости

Минсельхоз России разрабатывает дополнительные меры поддержки для скотоводов Новосибирской области, пострадавших из-за вспышки пастереллеза и бешенства животных. Об этом сообщили в ведомстве.

Замминистра сельского хозяйства Роман Некрасов отметил, что соответствующие решения обсуждались с губернатором региона Андреем Травниковым и направлены на усиление уже действующих мер.

Сейчас личным подсобным хозяйствам предоставляются компенсации за изъятый скот, социальные выплаты и субсидии на восстановление поголовья. Регион компенсирует до 50% затрат на покупку крупного рогатого скота.

В Новосибирской области пересмотрят правила содержания домашнего скота

Общество

Дополнительная поддержка будет оказана сельхозорганизациям и фермерским хозяйствам. Банки, в свою очередь, заявили о готовности расширить льготное кредитование для пострадавших.

«Со своей стороны Минсельхоз России проработает вопрос поставок необходимого количества поголовья. Будем смотреть по другим регионам, делать все, чтобы граждане смогли восстановить свои хозяйства», – сказал Некрасов.

Режим ЧС в Новосибирской области введен с 16 марта из-за вспышек бешенства и пастереллеза у скота. Животные, контактировавшие с заболевшими, подлежат изъятию для предотвращения распространения инфекции. 19 марта власти региона предупредили о распространении фейковых видеороликов о массовой ликвидации животных в социальных сетях.

Также сообщалось, что в Новосибирской области после произошедшего пересмотрят правила и нормы содержания домашнего скота.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте