Главная / Общество /

МВД предупредило о мошеннической схеме с рассылкой

Ведомости

Мошенники проводят рассылку от имени якобы официального портала мэра Москвы (mos.ru). Об этом сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Пользователи получают сообщения о якобы входе в учетную запись с использованием незнакомого устройства и «предлагают срочно позвонить по указанному номеру»: «Но на звонок отвечают не сотрудники техподдержки, а мошенники».

«Не звоните по номерам из сообщений. Проверяйте информацию только через официальные сайты и приложения», – предупредили в МВД.

19 января в киберуправлении МВД сообщили, что аферисты отправляют россиянам сообщения якобы от «Госуслуг» о том, что не могут использовать для уведомлений электронный адрес – они убеждают пользователей звонить в их «техподдержку».

Среди прочих схем с порталом «Госуслуги» – фейковые уведомления о якобы «программах капитального ремонта». Злоумышленники маскируются под представителей власти, создавая фейковые чаты. В них они предлагают жителям многоквартирных домов «проверить корректность данных» и включиться в «формирование списков на проведение работ в рамках программы капитального ремонта, реконструкции объектов архитектуры и наследия» на текущий год.

