Мошенники стали использовать фейковую аутентификацию для обмана геймеров
В МВД России предупредили о новой схеме мошенничества, нацеленной на геймеров. Об этом пишет ТАСС. Аферисты пишут пользователям онлайн-игр в Telegram, представляются администраторами сервиса и убеждают пройти «аутентификацию» в качестве игрока.
Мошенник присылает ссылку и просит связаться с ним по телефону или видеосвязи. Жертва, не ожидая подвоха, выходит на связь, после чего собеседник просит включить демонстрацию экрана и зайти в различные приложения, в том числе банковские. Параллельно приходят СМС-уведомления, которые являются ключом для списания денег.
МВД ранее предупредило о мошеннической схеме с рассылкой от имени якобы официального портала мэра Москвы (mos.ru). Пользователям приходят сообщения о якобы входе в учетную запись с незнакомого устройства и предлагают срочно позвонить по указанному номеру. Однако на звонок отвечают не сотрудники техподдержки, а мошенники.
В полиции также сообщили о новой схеме мошенников: россиянам приходят сообщения якобы от «Госуслуг» о невозможности использовать электронную почту для уведомлений. Пользователей убеждают звонить в указанную «техподдержку».