Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Ярославля
Росавиация объявила о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Ярославля (Туношна).
Мера необходима для обеспечения безопасности полетов. Временные ограничения на работу аэропортов применяются при попытках атак на российские регионы.
Минобороны России сообщало об уничтожении 21 марта дежурными силами противовоздушной обороны 54 украинских беспилотников самолетного типа. Атаки были отражены над территориями Московского региона, Курской, Белгородской, Калужской, Смоленской, Тверской, Брянской, Волгоградской областей и Республикой Башкортостан.
За ночь российские военные ликвидировали 283 украинских БПЛА самолетного типа над регионами РФ. Беспилотники сбили над Брянской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Тульской, Рязанской, Курской, Саратовской и Самарской областями, Крымом, Татарстаном и Московским регионом.
Мэр Москвы Сергей Собянин писал, что на подлете к столицы с вечера 20 марта ликвидировали 54 дрона. Росавиация вводила ограничения на работу московских аэропортов «Шереметьево», «Домодедово» и «Жуковский» (Раменское). Сейчас они сняты.