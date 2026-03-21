Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Ярославля

Мэр Москвы Сергей Собянин писал, что на подлете к столицы с вечера 20 марта ликвидировали 54 дрона. Росавиация вводила ограничения на работу московских аэропортов «Шереметьево», «Домодедово» и «Жуковский» (Раменское). Сейчас они сняты.