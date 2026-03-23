В ООН назвали прошедшее десятилетие самым жарким в истории наблюдений

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) при ООН официально подтвердила, что период с 2015 по 2025 г. стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений, которые ведутся с 1850 г. Согласно опубликованному докладу, 2025 г. вошел в тройку самых горячих лет, заняв второе или третье место в зависимости от методики подсчета, пишет Reuters.