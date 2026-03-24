Главная / Общество /

Володин опроверг внесение в ГД проекта о запрете обвинительной информации в СМИ

Ведомости

Законопроект о запрете распространять в СМИ обвинительную информацию до вступления в силу решения суда в Госдуму не вносили, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что Госсовет Татарстана направил инициативу на экспертизу в Совет законодателей. Депутаты ею не занимаются и, возможно, не будут заниматься, так как проект спорный и требует обсуждения с экспертами, отметил Володин.

Председатель Госдумы заявил, что субъектам законодательной инициативы стоит ответственнее относиться к предложениям, которые звучат в нижней палате парламента, чтобы не создавать напряжение в обществе.

18 марта «Ведомости» писали, что парламент Татарстана предложил радикально изменить подход СМИ к подбору источников информации. В частности, региональные депутаты подготовили поправки в закон о СМИ, запрещающие журналистам писать о преступлениях на стадии следствия. Татарстанские законотворцы предлагают ввести легальное определение понятия «обвинительная информация», распространение которой допускается «исключительно при наличии судебного акта, вступившего в законную силу».

