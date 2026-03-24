Студент МГТУ имени Баумана выжил после падения с 11 этажа
Студент МГТУ имени Баумана выжил после падения с 11-го этажа учебно-лабораторного корпуса на Рубцовской набережной. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе вуза.
В университете пояснили, что юноша учится на первом курсе. В вузе опровергли версию о том, что инцидент связан с академической задолженностью. У студента не было несданных зачетов или экзаменов.
Telegram-канал Shot писал, что ЧП произошло прямо во время учебной пары. За жизнь студента борются врачи НИИ им. Склифосовского. За психологической помощью обратились 15 человек, среди них – преподаватель.