Промежуточные аттестации на семейном обучении введут для контроля знаний детей

25 марта ТАСС писал со ссылкой на Минпросвещения России, что комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала проект федерального закона о введении ежегодной обязательной промежуточной аттестации при семейном обучении. Документ предполагает поправки в федеральный закон об образовании. Согласно им, дети, получающие образование в форме семейного обучения, будут проходить ежегодную промежуточную и государственную итоговую аттестации в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.