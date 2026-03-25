Общество /

Промежуточные аттестации на семейном обучении введут для контроля знаний детей

Ведомости

Уточнение формулировки закона о введении ежегодной обязательной промежуточной аттестации при семейном обучении исключает двойное толкование и обеспечивает системный подход к контролю качества знаний. Об этом «Ведомостям» сообщил руководитель ФГБНУ «Институт содержания и методов обучения имени В.С. Леднева» Максим Костенко.

По его словам, ежегодная промежуточная аттестация – это не проверка ради проверки, а необходимый «навигатор» для семьи. Многолетняя практика демонстрирует, что отсутствие регулярной аттестации при семейном обучении часто оборачивается для детей серьезными трудностями при итоговой аттестации, отметил Костенко.

«Она [промежуточная аттестация] позволяет родителям не действовать вслепую, а сверять свой подход с государственным стандартом, вовремя замечать пробелы и корректировать траекторию обучения ребенка», – отметил эксперт.

25 марта ТАСС писал со ссылкой на Минпросвещения России, что комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала проект федерального закона о введении ежегодной обязательной промежуточной аттестации при семейном обучении. Документ предполагает поправки в федеральный закон об образовании. Согласно им, дети, получающие образование в форме семейного обучения, будут проходить ежегодную промежуточную и государственную итоговую аттестации в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

