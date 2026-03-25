Актер из сериала «Тихий Дон» Тихон Котрелев умер в возрасте 49 лет
Российский актер, сценарист и режиссер Тихон Котрелев скончался на 50-м году жизни. Об этом сообщили ТАСС в его окружении.
Котрелев был известен по ролям в сериалах «Тихий Дон», «Хирург», «13 клиническая. Начало», а также «Маргарита Назарова» и «Петр Лещенко. Все, что было».
Одной из последних его работ стал фильм «Космос засыпает», вышедший в 2025 г., где он исполнил роль отца главного героя.
Помимо актерской деятельности Котрелев работал как режиссер и сценарист. В 2016 г. вышла его короткометражка «Mea culpa! Под маской Кельна». Также он был одним из сценаристов сериала «Люди воды», выпущенного в 2013 г.