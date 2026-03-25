Суд оштрафовал радио Studio 21 на 500 000 рублей за песню рэпера Rocket
Таганский райсуд Москвы оштрафовал радио Studio 21 за трансляцию песни российского рэпера Rocket. Об этом сообщили в столичных судах общей юрисдикции.
В тексте композиции, как установил суд, «акцентируется внимание на употреблении психотропных веществ и жаргонных наименованиях предметов и действий, относящихся к лексико-семантическому полю «наркотики».
ООО «Компания новое радио» назначили штраф в 500 000 руб. Штраф вынесен по ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств).
Представители радио заявили в суде, что закон не нарушали, поскольку в треке не было именно пропаганды наркотиков, но было информирование о них и «был намек на употребление не именованных средств», писал Telegram-канал «Осторожно, новости».
С 1 марта 2026 г. вступил в силу документ, утверждающий порядок маркировки произведений искусства, которые содержат информацию о наркотических средствах и психотропных веществах.
По закону необходимо маркировать произведения литературы и искусства, которые содержат сведения о способах, методах производства, изготовления, переработки, хранения, сбыта, покупки и потребления наркотиков и психотропных веществ «в случае, если эта информация составляет оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла». Запрет затрагивает все произведения, которые были обнародованы после 1 августа 1990 г.