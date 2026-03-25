Подозреваемый в покушении на убийство девушки в Москве погиб в аварии
Подозреваемый в покушении на убийство 29-летней жительницы Москвы на Ходынском бульваре в Москве погиб в результате аварии, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Мужчина скончался в аварии с грузовым автомобилем», – рассказал агентству собеседник.
По словам правоохранителя, в ходе расследования рассматривается версия о том, что подозреваемый намеренно выехал на встречную полосу.
25 марта ГСУ СК по Москве сообщало, что погибший пытался зарезать свою бывшую возлюбленную на Ходынском бульваре. После покушения он оставил предсмертную записку, в которой обвинил в своей смерти девушку, и скрылся. Следователи отмечали, что мужчина из-за личной неприязни несколько раз ударил жертву ножом. Она рассказала о происшествии соседям, те вызвали скорую.