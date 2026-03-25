Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Общество /

Подозреваемый в покушении на убийство девушки в Москве погиб в аварии

Ведомости

Подозреваемый в покушении на убийство 29-летней жительницы Москвы на Ходынском бульваре в Москве погиб в результате аварии, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Мужчина скончался в аварии с грузовым автомобилем», – рассказал агентству собеседник.

По словам правоохранителя, в ходе расследования рассматривается версия о том, что подозреваемый намеренно выехал на встречную полосу.

25 марта ГСУ СК по Москве сообщало, что погибший пытался зарезать свою бывшую возлюбленную на Ходынском бульваре. После покушения он оставил предсмертную записку, в которой обвинил в своей смерти девушку, и скрылся. Следователи отмечали, что мужчина из-за личной неприязни несколько раз ударил жертву ножом. Она рассказала о происшествии соседям, те вызвали скорую.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте