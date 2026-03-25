Путин назначил Виктора Мельника заместителем генпрокурора России

Президент РФ Владимир Путин назначил экс-прокурора Санкт-Петербурга Виктора Мельника заместителем генпрокурора России. Это следует из указа главы государства.

Этим же указом глава государства назначил прокурором Петербурга Андрея Гуришева, прокурором Ленинградской области – Петра Забурко. Прокурором Тверской области назначен Денис Назаренко.

Виктор Мельник родился в Севастополе в 1975 г. Служил на посту прокурора Санкт-Петербурга с декабре 2021 г.

До этого работал на должностях первого заместителя прокурора Петербурга и зампрокурора города. Начинал работу в органах прокуратуры в начале 2000-х с поста помощника Ленинград-Московского транспортного прокурора прокуратуры Санкт-Петербурга, следует из информации на сайте ГП.

