Путин назначил Виктора Мельника заместителем генпрокурора России
Президент РФ Владимир Путин назначил экс-прокурора Санкт-Петербурга Виктора Мельника заместителем генпрокурора России. Это следует из указа главы государства.
Этим же указом глава государства назначил прокурором Петербурга Андрея Гуришева, прокурором Ленинградской области – Петра Забурко. Прокурором Тверской области назначен Денис Назаренко.
Виктор Мельник родился в Севастополе в 1975 г. Служил на посту прокурора Санкт-Петербурга с декабре 2021 г.
До этого работал на должностях первого заместителя прокурора Петербурга и зампрокурора города. Начинал работу в органах прокуратуры в начале 2000-х с поста помощника Ленинград-Московского транспортного прокурора прокуратуры Санкт-Петербурга, следует из информации на сайте ГП.