Суд обязал Meta и Google выплатить $6 млн по делу о зависимости от соцсетей

Верховный суд Лос-Анджелеса обязал Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и Google выплатить $6 млн 20-летней девушке, утверждавшей, что в детстве она была зависима от Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и YouTube, пишет Variety.

В феврале истица Кейли Дж. М. заявила, что создала аккаунты на YouTube и в Instagram в возрасте восьми и девяти лет соответственно. Вскоре она стала проводить в Instagram все свободное время. По ее словам, из-за приложений она страдает от тревожности, депрессии и дисморфофобии.

Присяжные признали компании виновными в негативном влиянии дизайна их продуктов на психическое здоровье истца. Истцу было назначено $3 млн компенсации, а позже – еще $3 млн в качестве штрафных санкций. Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) дожна выплатить 70% компенсации, а Google – оставшиеся 30%.

Группа родителей подала в суд на Meta и YouTube из-за зависимости от соцсетей

Гендиректор Meta Марк Цукерберг давал показания на суде, защищая решения, принятые в Instagram, особенно в отношении бьюти-фильтров. По его словам, компания пытается найти правильный баланс между потенциально вредоносным контентом и свободой самовыражения. Глава Instagram Адам Моссери заявил, что, по его мнению, зависимость от соцсетей невозможна. Адвокаты Meta заявили о намерении подать апелляцию.

К делу в качестве ответчиков также были привлечены TikTok и Snap, но они урегулировали ситуацию до начала судебного разбирательства. Издание обращает внимание, что дело стало первым, дошедшим до суда, и стало «показательным» с точки зрения урегулирования других исков.

В январе The Guardian писала, что около 1600 истцов, представляющих более 350 семей и 250 школьных округов, открыто судятся с Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), Snap, YouTube и TikTok. Истцы обвиняют технологических гигантов в преднамеренном создании продуктов, вызывающих привыкание и вредных для молодежи.

