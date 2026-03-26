В Челябинске девятиклассник выстрелил в одноклассницу

В Челябинске девятиклассник выстрелил в одноклассницуОба школьника госпитализированы
Девятиклассник, вооруженный сигнальным пистолетом, пластиковым арбалетом и газовым баллончиком, напал на сверстницу в Челябинске. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правительство Челябинской области.
Инцидент произошел в школе №32. Подросток выстрелил в одноклассницу из сигнального пистолета.
После нападения юноша выпрыгнул из окна четвертого этажа. Он и его жертва госпитализированы.
13 марта Усть-Вымский районный суд Коми сообщил об аресте 15-летнего жителя Удорского района. Подростка обвинили в подготовке вооруженного нападения на школу с использованием отцовского огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
По словам главы МВД Владимира Колокольцева, в 2025 г. было предотвращено 21 нападение школьников на учеников и учителей.