Бывшего журналиста «Коммерсанта» Владимира Соловьева объявили в розыск
МВД РФ объявило бывшего журналиста газеты «Коммерсантъ» Владимира Соловьева в розыск по уголовной статье. Это следует из базы данных ведомства.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, журналиста могли объявить в розыск по обвинению в участии в нежелательной организации.
Соловьев родился в Одесской области. В международный отдел издательского дома «Коммерсантъ» пришел работать в июне 2005 г. На месте событий освещал войну в Грузии в августе 2008 г., резню в Оше в 2010 г., акции в Белоруссии в 2020 г. и др.