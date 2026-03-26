Температура в Московском регионе в начале апреля превысит климатическую норму
Конец марта и первые два-три дня апреля в Московском регионе пройдут с облачной и преимущественно сухой погодой с температурой, которая на 6–8 градусов превысит климатическую норму. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Синоптик уточнил, что в Москве до конца марта днем воздух будет прогреваться до +15…+17 градусов, по области ожидается +13…+18 градусов. Апрель начнется с высоких температур до +17…+19 градусов, а к концу новой рабочей недели температура опустится к значениям последних дней марта. Ночная температура постепенно уходит из зоны заморозков.
В такой ситуации активизируется таяние снега, что приведет в ближайшие два-три дня к росту уровня воды в реках Московского региона на 20–70 см за сутки и очищению воды ото льда.
Областное управление МЧС допустило переливы низководных мостов и автодорог местного значения, особенно в Домодедовском и Луховицком районах. Прогнозируется вероятность возникновения подтоплений подвальных помещений, стен и фасадов первых этажей зданий, низменных приусадебных участков и дворов. Леус предупредил, что выход на лед на водоемах, на которых сохраняется ледяной покров, опасен.
27 марта специалист «Фобоса» Евгений Тишковец спрогнозировал, что 28 марта в Москве выглянет солнце, воздух прогреется до +10…+15 градусов. Ожидается, что воскресенье станет самым теплым днем уик-энда. Переменная облачность, без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до +15…+18 градусов, в сумерках – до +2…+5 градусов. По прогнозам синоптика, в начале следующей недели пройдут дожди, но теплая погода сохранится.