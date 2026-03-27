Общество

Задержаны вице-мэр Сочи и еще два чиновника городской администрации

Ведомости

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали трех чиновников администрации Сочи. В их числе – вице-мэр Евгений Горобец, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Задержаны также директор правового департамента Сочи Роман Рябцев и руководитель департамента муниципального земельного контроля Аслан Ачмизов. Задержание связано с проверкой на причастность к противоправным действиям.

26 марта ГУ МВД по Ставропольскому краю сообщили об уголовном деле о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) против министра энергетики, промышленности и связи региона Ивана Ковалева и его заместителя. Их подозревают в незаконной передаче госимущества в Сочи. По данным следствия, они не провели обязательные конкурсные процедуры и передали коммерческой организации в аренду объекты недвижимости, расположенные в Сочи и находившиеся в управлении одного из учебных заведений Невинномысска. Годовая арендная плата была определена существенно ниже рыночной.

