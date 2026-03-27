Мосгорсуд утвердил изъятие 924 млн рублей по делу о фортификациях под Белгородом
Мосгорсуд оставил без изменений изъятие в доход государства 924,8 млн руб. по делу о строительстве фортификаций в Белгородской области. Об этом сообщили в столичных судах общей юрисдикции.
Денежные средства изъяты у вице-губернатора региона Рустэма Зайнуллина и руководителей организаций, связанных со строительством оборонительных сооружений. Суд установил, что Зайнуллин получил деньги через подконтрольные коммерческие структуры при выполнении государственных контрактов по строительству фортификационных сооружений.
«Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда оставила решение суда первой инстанции без изменения, жалобы ответчиков без удовлетворения», – говорится в сообщении.
По делу также проходили экс-начальник управления капитального строительства Алексей Сошников, бывший первый замглавы Росгвардии Виктор Стригунков и несколько предпринимателей. В 2022–2024 гг. на возведение фортификаций было выделено 19,5 млрд руб.
В Генпрокуратуре указывали, что Зайнуллин и Сошников использовали служебное положение для незаконного обогащения, а часть средств ушла на личные нужды.